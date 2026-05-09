Губернатор Подмосковья поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Ровинскую
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Леонтьевну Ровинскую, а также всех жителей Подмосковья.
«Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших Героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного. И, наверное, самое главное для них, чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки. Я очень рад, что имею возможность познакомиться с вашей семьей. Хочу поздравить наших жителей, для которых, как и для всех нас, этот праздник — особенный. Пусть наши Герои живут долго, а мы будем всегда помнить их подвиг!» - сказал губернатор.
В апреле 1942 года 18-летняя Клавдия втайне от родителей ушла на фронт в составе первого легендарного Новосибирского эшелона девушек-добровольцев, была телеграфисткой.
«В 1942-м, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла, один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. Ее спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Все могло закончиться очень плохо. Получается, что еще пара миллиметров, и я могла бы не родиться», - рассказала дочь ветерана Тамара.
В 1943-м Клавдия, восстановившись после ранения, возглавила отделение телеграфистов 618-го отдельного батальона связи четвертого армейского корпуса ПВО. В ноябре в составе первой десантной группы сержант принимала участие в освобождении Киева. Там получила ранение в руку, но до последнего обеспечивала бесперебойную связь командования. С начала 1944-го и до окончания войны помогала защищать стратегически важные объекты от налетов вражеской авиации. В мае 1945-го была демобилизована.
Клавдия Ровинская была удостоена Ордена Отечественной войны II степени, награждена медалями «За отвагу», (за поимку диверсанта), «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Она является почетным гражданином Можайска. На доме, где проживает ветеран, была установлена именная табличка.
Поздравить Клавдию Леонтьевну с Днем Победы приехал ее внук Вадим с семьей. Он рассказал, что все они ей восхищаются и гордятся.
«Я безмерно восхищаюсь своей прабабушкой, ее подвигом, всем в школе рассказывала про нее, писала сочинения. Не каждый способен пройти через то, через что прошла она — тогда еще 18-летняя девчонка», - сказала правнучка Тамара Кошлева.
