Губернатор Подмосковья поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Ровинскую

«Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших Героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного. И, наверное, самое главное для них, чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки. Я очень рад, что имею возможность познакомиться с вашей семьей. Хочу поздравить наших жителей, для которых, как и для всех нас, этот праздник — особенный. Пусть наши Герои живут долго, а мы будем всегда помнить их подвиг!» - сказал губернатор.

В апреле 1942 года 18-летняя Клавдия втайне от родителей ушла на фронт в составе первого легендарного Новосибирского эшелона девушек-добровольцев, была телеграфисткой.

«В 1942-м, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла, один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. Ее спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Все могло закончиться очень плохо. Получается, что еще пара миллиметров, и я могла бы не родиться», - рассказала дочь ветерана Тамара.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 7/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 8/8

В 1943-м Клавдия, восстановившись после ранения, возглавила отделение телеграфистов 618-го отдельного батальона связи четвертого армейского корпуса ПВО. В ноябре в составе первой десантной группы сержант принимала участие в освобождении Киева. Там получила ранение в руку, но до последнего обеспечивала бесперебойную связь командования. С начала 1944-го и до окончания войны помогала защищать стратегически важные объекты от налетов вражеской авиации. В мае 1945-го была демобилизована.

Клавдия Ровинская была удостоена Ордена Отечественной войны II степени, награждена медалями «За отвагу», (за поимку диверсанта), «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Она является почетным гражданином Можайска. На доме, где проживает ветеран, была установлена именная табличка.

Поздравить Клавдию Леонтьевну с Днем Победы приехал ее внук Вадим с семьей. Он рассказал, что все они ей восхищаются и гордятся.

«Я безмерно восхищаюсь своей прабабушкой, ее подвигом, всем в школе рассказывала про нее, писала сочинения. Не каждый способен пройти через то, через что прошла она — тогда еще 18-летняя девчонка», - сказала правнучка Тамара Кошлева.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.