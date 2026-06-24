Спасатели Подмосковья освободили мужчину, висевшего на проводах в Люберцах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли освободиться мужчине, который зацепился за провода и повис над землей. Инцидент произошел в Томилино городского округа Люберцы.

Спасателей на место вызвали очевидцы. Прохожие заметили 37-летнего мужчину, который висел на проводах и звал на помощь. Выяснилось, что он забрался по столбу, но зацепился.

Прибывшие на место специалисты воспользовались автолестницей и аккуратно переместили пострадавшего на платформу. После этого мужчину опустили на землю и передали врачам и сотрудникам полиции.

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