Спасатели Подмосковья вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившуюся пенсионерку. Инцидент произошел недалеко от СНТ «Полиграфист» в Можайске.

Днем в службу «112» поступил звонок от 70-летней женщины. Пенсионерка рассказала, что отправилась в лес за грибами, но спустя несколько часов поняла, что заблудилась.

Спасатели оперативно прибыли на место и связались с женщиной по телефону. Определив примерный район поиска, они начали прочесывать лес, работая на отклик. Через полтора часа пенсионерку нашли и вывели из леса. Помощь медиков ей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.