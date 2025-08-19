Специалисты ДКЦ им. Рошаля спасли подростка, получившего пулю в сердце

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли подростка, который получил пулю в сердце в результате стрельбы из пневматического ружья. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили юношу в возрасте 16 лет с проникающим ранением грудной клетки, полученным во время неосторожной игры с друзьями.

Инородное тело было расположено в непосредственной близости от сердца, и пациенту требовалась экстренная операция.

Врачи провели малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда. В результате инородное тело удалось извлечь без единого разреза. Сейчас состояние пациента стабильное, он был выписан.

