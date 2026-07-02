Специалисты Мособлводоканала за месяц устранили около 1,3 тыс. засоров канализации в Подмосковье

«Ключевым фактором является неправильная утилизация бытового мусора через канализацию. Наибольшую угрозу для системы представляют неразлагаемые или медленно разлагаемые материалы — тряпичные изделия и влажные салфетки. Один из эффектов, который может потребоваться для устранения сложных засоров — отключение воды и коммуникаций», — подчеркнули в ведомстве.