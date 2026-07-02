Специалисты Мособлводоканала за месяц устранили около 1,3 тыс. засоров канализации в Подмосковье
Мособлводоканал в июне устранил почти 1,3 тыс. засоров канализации
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за июнь 2026 года устранили почти 1,3 тыс. засоров канализации в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Ключевым фактором является неправильная утилизация бытового мусора через канализацию. Наибольшую угрозу для системы представляют неразлагаемые или медленно разлагаемые материалы — тряпичные изделия и влажные салфетки. Один из эффектов, который может потребоваться для устранения сложных засоров — отключение воды и коммуникаций», — подчеркнули в ведомстве.
Жителей призвали правильно использовать канализацию и не смывать в раковину и унитаз салфетки, тряпки, строительные и пищевые отходы.
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