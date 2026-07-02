Специалисты «Мострансавто» за два дня раздали пассажирам около 300 бутылок воды

Пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут получить питьевую воду на станциях и вокзалах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты «Мострансавто» за два дня раздали пассажирам около 300 бутылок. Акция продолжится, пока в регионе не спадет жара.

Также воду раздают сотрудники АО «ЦППК» с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте региона.