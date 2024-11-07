Строительство Мытищинской хорды завершат в этом году

В Подмосковье продолжается строительство Мытищинской хорды — автомобильной дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка», работы планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства и сотрудники научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход проведения работы и определили отклонения оси линейного сооружения от проектного положения.

Длина новой дороги составит 16 километров, она пройдет через Афанасово, Болтино, Тарасовку и соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. Скорость движения по ней составит до 110 километров в час, трафик — до 39 тысяч автомобилей в сутки.

Ее создают в рамках концессионного соглашения, чтобы улучшить транспортное сообщение большой территории региона и разгрузить существующие дороги. Работы проходят за счет собственных и привлеченных средств Четвертой концессионной компании, которая входит в Группу «ВИС»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.