Студенты из Подмосковья приступили к работе на объектах железнодорожного транспорта

Подмосковные студенты приступили к работе на объектах железнодорожной инфраструктуры в составе Российских студенческих отрядов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Всероссийский трудовой сезон студенческих отрядов железнодорожного транспорта стартовал на Белорусском вокзале в столице. Подмосковье представляют два направления движения. Так, более 25 участников трудовых отрядов подростков вошли в состав Всероссийского трудового проекта «Путевая звезда». Еще 20 членов отряда проводников «Полярные зори» начали работать на Всероссийском трудовом проекте на базе железнодорожного узла «Москва — Киевская».

«Такие проекты позволяют молодым специалистам быстрее адаптироваться к требованиям отрасли и сформировать компетенции, востребованные на современном рынке труда», — отметил командир студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проекте «Киберурок», который запустят в сентябре.