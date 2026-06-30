Студенты из Подмосковья приступили к работе на объектах железнодорожного транспорта
Подмосковные студенты пройдут практику на железнодорожных объектах
Фото: [РСО Московской области]
Подмосковные студенты приступили к работе на объектах железнодорожной инфраструктуры в составе Российских студенческих отрядов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Всероссийский трудовой сезон студенческих отрядов железнодорожного транспорта стартовал на Белорусском вокзале в столице. Подмосковье представляют два направления движения. Так, более 25 участников трудовых отрядов подростков вошли в состав Всероссийского трудового проекта «Путевая звезда». Еще 20 членов отряда проводников «Полярные зори» начали работать на Всероссийском трудовом проекте на базе железнодорожного узла «Москва — Киевская».
«Такие проекты позволяют молодым специалистам быстрее адаптироваться к требованиям отрасли и сформировать компетенции, востребованные на современном рынке труда», — отметил командир студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.
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