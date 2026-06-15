Студенты Подмосковья представят регион в международном педагогическом проекте в Республике Беларусь
Подмосковные студенты представят регион на педагогическом проекте в Беларуси
Фото: [Министерство образования Московской области]
Студенты из Подмосковья примут участие в международном педагогическом проекте, который развернется в Национальном детском образовательно‐оздоровительном центре «Зубренок» Беларуси. Этим летом 10 представителей студенческих педагогических отрядов региона отправятся в один из крупнейших детских центров страны. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.
Отбор участников проходил на конкурсной основе: оценивались не только профессиональные навыки кандидатов, но и их опыт взаимодействия с детьми, а также достижения в педагогической и общественной работе. По результатам отбора сформировали группу из 10 наиболее достойных претендентов. Они будут задействованы в двух сменах: по 5 человек в каждой.
Международный отряд объединит 20 молодых специалистов — по 10 от Московской и Минской областей. Такое сотрудничество даст студентам шанс изучить актуальные методики организации детского досуга и воспитательного процесса, поделиться собственными наработками и совместно с коллегами из Беларуси реализовать образовательные инициативы.
В течение смен участники займутся сопровождением детских групп, организацией воспитательной деятельности, проведением мероприятий образовательной, спортивной и творческой направленности. Кроме того, они будут вовлечены в программы гражданско‐патриотического воспитания, помогая формировать у детей важные социальные ориентиры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.