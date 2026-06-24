Свыше 1,1 тыс. случаев самозахвата земельных участков устранили в Московской области

В Подмосковье с начала 2026 года устранили более 1,1 тыс. случаев самозахвата земельных участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Общая сумма поступлений в местные бюджеты от сделок по перераспределению земель составила 163 млн рублей.

«На сегодняшний день демонтаж незаконных построек и ограждений осуществлен на 300 земельных участках, а еще 851 участок был оформлен в собственность владельцев законным способом, путем перераспределения», — рассказал глава ведомства Алексей Натаров.

Больше всего нарушений устранили в Дмитрове, Орехово-Зуево и Кашире — 95, 94 и 70 соответственно.

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