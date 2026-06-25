Свыше 3 тыс. студентов Подмосковья пройдут практику в детских лагерях летом

Более 3 тыс. подмосковных студентов этим летом проходят педагогическую практику в оздоровительных лагерях региона. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Студенты работают в подмосковных лагерях в Пушкино, Клину, Раменском, Чехове и других округах, а также в детских центрах «Орленок», «Океан» и«Смена».

К практике ребята готовились несколько месяцев в рамках Школы вожатых студенческих отрядов Подмосковья и школ вожатых на базе образовательных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в лагерях региона отдохнут около 500 тыс. детей.