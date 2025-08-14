В 2025 году медучреждения Подмосковья получат около 50 новых операционных столов

В текущем году медучреждения Подмосковья получат 47 новых операционных столов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новое оборудование получат 14 медучреждений. С января больницам передали уже 36 новых столов. До конца года будет поставлено еще 11.

В общей сложности на закупку нового оборудования было выделено около 230 млн руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, сколько новой медицинской техники закупили для больниц области в этом году.