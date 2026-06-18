В 8 округах Московской области привели в порядок линии освещения

В Подмосковье продолжается системная работа по повышению безопасности дорожного движения: за последнюю неделю специалисты Мосавтодора восстановили 8 линий освещения на региональных дорогах в 8 округах. Информацию об этом предоставили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.