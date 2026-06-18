В 8 округах Московской области привели в порядок линии освещения
В 8 округах Подмосковья отремонтировали линии освещения
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье продолжается системная работа по повышению безопасности дорожного движения: за последнюю неделю специалисты Мосавтодора восстановили 8 линий освещения на региональных дорогах в 8 округах. Информацию об этом предоставили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Среди ключевых объектов, где удалось вернуть освещение, — ул. Первомайская в поселке Чкалово (г. о. Люберцы). Масштабные ремонтные мероприятия также прошли в ряде городов:
- Павловский Посад — ул. 1‐я Мишутинская;
- Фрязино — пр. Мира;
- Химки — Лихачевское шоссе;
- Ступино — ул. Белопесоцкая;
- Подольск — пр. Ленина;
- Егорьевск — ул. Антипова;
- Балашиха — Павлинское шоссе (мкр-н Новое Павлино).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.