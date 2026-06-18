В 8 округах Московской области привели в порядок линии освещения

В 8 округах Подмосковья отремонтировали линии освещения

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]

В Подмосковье продолжается системная работа по повышению безопасности дорожного движения: за последнюю неделю специалисты Мосавтодора восстановили 8 линий освещения на региональных дорогах в 8 округах. Информацию об этом предоставили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Среди ключевых объектов, где удалось вернуть освещение, — ул. Первомайская в поселке Чкалово (г. о. Люберцы). Масштабные ремонтные мероприятия также прошли в ряде городов:

  • Павловский Посад — ул. 1‐я Мишутинская;
  • Фрязино — пр. Мира;
  • Химки — Лихачевское шоссе;
  • Ступино — ул. Белопесоцкая;
  • Подольск — пр. Ленина;
  • Егорьевск — ул. Антипова;
  • Балашиха — Павлинское шоссе (мкр-н Новое Павлино).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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