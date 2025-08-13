В больничном комплексе в Хотьково открыли отделение физиотерапии

«Физиотерапевтическое лечение позволяет в кратчайшие сроки достичь максимального терапевтического эффекта. Противопоказаний при этом практически нет, одна польза. Физиотерапия оказывает комплексное благотворное влияние как на весь организм в целом, так и на конкретные пораженные участки», — сказала заведующая отделением физиотерапии Марина Иванова.