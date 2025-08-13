В больничном комплексе в Хотьково открыли отделение физиотерапии
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В больничном комплексе Сергиево-Посадской больницы в городе Хотьково появилось отделение физиотерапии, помощь в нем будут оказывать пациентам, которые перенесли различные травмы, сердечно-сосудистые, инфекционные и другие заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Физиотерапевтическое лечение позволяет в кратчайшие сроки достичь максимального терапевтического эффекта. Противопоказаний при этом практически нет, одна польза. Физиотерапия оказывает комплексное благотворное влияние как на весь организм в целом, так и на конкретные пораженные участки», — сказала заведующая отделением физиотерапии Марина Иванова.
Отделение открыли в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Его укомплектовали современным оборудованием, в том числе аппаратами для лечения диадинамическими токами. Пройти лечение там жители смогут по направлению лечащего врача.
