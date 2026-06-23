В больнице Долгопрудного успешно прооперировали мужчину с пересаженным сердцем, который перенес инфаркт

Специалисты регионального сосудистого центра Долгопрудненской клинической больницы спасли мужчину с пересаженным сердцем, который перенес инфаркт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 49 лет с подозрением на острый коронарный синдром. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда. При этом 15 лет назад пациент уже перенес инфаркт, после чего ему пересадили сердце.

Мужчину экстренно направили на операцию. В ходе коронарографии врачи выявили полную закупорку одной из основных артерий сердца тромбом и установили стент.

Операция прошла успешно. После нее пациент находился в отделении кардиореанимации. Его состояние оставалось стабильным, а самочувствие было удовлетворительным. На данный момент он выписан.

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