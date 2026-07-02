В Бронницах провели снос двух аварийных домов

В Бронницах провели ликвидацию двух аварийных жилых домов, один из них - дом № 45 в Каширском переулке. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное жилое здание построили в 1932 году, постройка была деревянной, без канализации, ее площадь составляла около 400 кв. м. Из-за высокой степени износа строительных конструкций дом стал небезопасным для проживания, поэтому его признали аварийным. Жильцов 12 квартир расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», после чего строение включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Работы уже прошли, специалисты ведут расчистку территории от строительного мусора.

Кроме того, на улице Советской был снесен еще один аварийный дом - № 60а площадью порядка 130 кв. м, жильцы пяти квартир переехали в новое жилье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.