В ДКЦ им. Л. М. Рошаля вытащили машинку из желудка 5-летнего мальчика
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля достали из желудка 5-летнего мальчика гоночную машинку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте пяти лет, который во время игры с машинками проглотил одну из них. Ребенок сразу сообщил о случившемся родителям, и те вызвали медиков.
В медицинском центре врачи обследовали маленького пациента. Установив точное местоположение игрушки, они начали готовиться к извлечению предмета.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В ходе эндоскопической процедуры медики аккуратно извлекли машинку, используя специальный инструмент — корзинку Дормиа. Операция длилась не дольше 10 минут и прошла успешно. Ребенка выписали в тот же день.
