В Дмитровском будут производить лекарства на основе гиалуроновой кислоты

В Дмитровском округе к концу 2026 года запустят производство лекарственных средств на основе гиалуроновой кислоты, оно появится в рамках реконструкции корпуса бывшего комбината детского питания. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы в здании площадью 2,6 тыс. кв. м завершили на 70%, застройщиком выступает ООО «ГЛОРЕКА-ФАРМА». Компания планирует выпускать более 500 тыс. единиц продукции в год. В корпусе будет два этажа, там обустроят производственный участок, участок водоподготовки, лаборатории отдела контроля качества, склад сырья и готовой продукции.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, сейчас строители ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж внутренних инженерных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.