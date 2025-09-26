В Дубне построили дата-центр самого высокого уровня информационной безопасности. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект возвели на территории ОЭЗ «Дубна». Это центр обработки данных Федеральной налоговой службы России. Он планирует пройти сертификацию по самому высокому стандарту надежности — TIER 4.

Площадь четырехэтажного здания составляет 18,5 тыс. кв. м. В центре обустроено 16 функциональных зон, его проектная мощность составит 40 МВт. Здесь будет работать 2 тыс. IT-стоек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в электроэнергетике.