Губернатор Подмосковья: в регионе ИИ активно используется в электроэнергетике

«Первое — он может быть там, где много данных, где человек устанет анализировать то, что он получает. Мы ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики. Для того, чтобы, если у тебя погас свет дома, мы понимали, где это произошло — на высокой линии или на трансформаторной подстанции в твоем дворе. Когда у тебя много данных, тебе нужно данные анализировать. Поэтому первое, где мы используем искусственный интеллект, — в анализе аварий, данных», — рассказал губернатор.

Он отметил, что вторым направлением является техприсоединение каких-либо объектов. По словам губернатора, сейчас этот процесс автоматизирован, но запросы от жителей и предприятий поступают самые разные.

«Необходимый базис по техприсоединению, мы предполагаем, что ИИ будет выдавать качественно и без каких-либо, так скажем, тромбов и барьеров. Мы хотим попробовать техприсоединение присоединить к искусственному интеллекту. Чтобы это было честно. Чтобы тебе за присоединение не нужно было платить миллион рублей, когда это стоит всего лишь половину», — сказал Воробьев.

Он добавил, что ИИ значительно помогает анализировать данные — а в регионе датчики установлены и на котельных, и на линиях освещения, и в электроэнергетике.

