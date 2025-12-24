В Дубне успешно прооперировали пациента с паразитическими кистами печени

Специалисты Дубненской больницы успешно прооперировали пациента с крупными паразитическими кистами печени. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мужчина в возрасте 50 лет. Пациент жаловался на боли в правом подреберье. В ходе диагностики у него выявили крупные кисты печени с паразитами, в том числе две погибшие и одну живую. При этом кисты были расположены близко к крупным сосудистым структурам печени.

По словам врачей, эхинококкоз — это серьезное паразитарное заболевание, при котором в органах образуются кисты с личинками ленточных червей рода Echinococcus. Заразиться можно, контактируя с яйцами паразита. Они могут содержаться в почве или шерсти зараженных животных.

Пациента направили на операцию. В ходе нее специалисты удалили паразитов и провели резекцию печени, удалив пораженный участок органа. Чтобы предотвратить распространение инфекции, врачи также ввели специальный раствор, убивающий паразитов, и провели дополнительную пластику остаточной полости.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Обследование подтвердило, что признаков рецидивирующего эхинококкоза нет.

