В Дубне завершилось строительство второй очереди фармацевтического комплекса на 30 млн препаратов в год

В ОЭЗ «Дубна» завершилось строительство второй очереди научно-исследовательского комплекса по производству лекарств. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик — компания ООО «ПСК Фарма». В реализацию проекта инвестировано 380 млн рублей.

Площадь комплекса составляет более 19,5 тыс. кв. м. Здесь обустроили производственные линии, склады, административные помещения.

На предприятии будут производить онкологические, гормональные и инъекционные препараты. Мощность производства составит около 30 млн препаратов в год.

Объект уже получил заключение о соответствии проектной документации и скоро будет введен в эксплуатацию. После запуска производства здесь появится 52 новых рабочих места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Дубна» запустят высокотехнологичное производство контейнеров для хранения и транспортировки крови.