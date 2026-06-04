Андрей Воробьев: в ОЭЗ «Дубна» запустят производство контейнеров для хранения и транспортировки крови

Высокотехнологичное производство контейнеров для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов запустят в ОЭЗ «Дубна». Соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Гемолайн» Михаил Юдин.

«Это важный проект для здравоохранения и для технологического суверенитета нашей страны. Контейнеры для крови ежедневно используются в больницах и лабораториях. Сегодня по этой позиции сохраняется зависимость от импорта, поэтому запуск отечественного производства имеет особое значение», - сказал губернатор.

В реализацию проекта вложат 1,1 млрд рублей. Приступить к строительству планируется уже этим летом. Площадь предприятия составит около 6 тыс. кв. м. С его вводом в округе появится до 300 новых рабочих мест.

Ожидается, что производство сможет выйти на полную мощность к 2030 году. На предприятии планируется производить 2,5 млн наборов контейнеров в год. Это полимерные стерильные контейнеры однократного применения двух типов: контейнеры с фильтром (1,5 млн шт./год) и без (1 млн шт./год).

«Ключевые направления сбыта – организации службы крови, медицинские учреждения, а также отечественные производители лекарственных препаратов из плазмы крови человека. Для нас было важно найти площадку с развитой промышленной инфраструктурой, понятными условиями для инвесторов и возможностью долгосрочного развития производства, поэтому ОЭЗ «Дубна» в этом смысле стала логичным выбором», - отметил Юдин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» к 2030 году построят крупный технопарк.