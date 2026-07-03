В Электростали ликвидировали лесной пожар

В четверг, 2 июля, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, местные жители по телефону 112 сообщили, что он произошел в 1 км от поселка Елизаветино городского округа Электросталь. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.