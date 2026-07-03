В Электростали ликвидировали лесной пожар
Один лесной пожар произошел в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В четверг, 2 июля, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, местные жители по телефону 112 сообщили, что он произошел в 1 км от поселка Елизаветино городского округа Электросталь. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Информацию о возгорании передали в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса, в его ликвидации приняли участие пять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами, подозреваемых в поджогах устанавливают.
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