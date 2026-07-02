В Истринском лесничестве с начала 2026 года убрали более 550 аварийных деревьев

В Истринском филиале ГАУ МО «Мособллес» с начала 2026 года убрали более 550 аварийных деревьев. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

К аварийным относят деревья со значительными повреждениями, признаками болезней или гниения. Также это деревья, которые могут упасть на линии ЛЭП, дороги или дома.

Жителей призвали не пытаться удалять аварийные деревья самостоятельно. Это крайне опасно. Кроме того, для этого требуется специальное разрешение и квалификация.

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