В Ивантеевке после капремонта откроется Центр культуры и искусств им. Кекушева

На улице Дзержинского в Ивантеевке готовится к открытию «Центр культуры и искусств им. Л.Н.Кекушева», рабочие ведут пусконаладку инженерных систем, сборку и расстановку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В здании площадью более 1,4 тыс. кв. м утеплили и обновили фасад, заменили кровлю, инженерные сети, сантехнику, все окна и двери, отремонтировали стены и потолки, установили новую систему пожаротушения, видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года.

Центр открыли 1 мая 1926 года, тогда он назывался «Клуб имени Первого мая». Теперь он объединяет 16 коллективов, в которых занимаются свыше 440 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.