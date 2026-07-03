В Кашире на 77% завершили капремонт первой школы

В Кашире продолжается капитальный ремонт здания школы № 1 на улице Маршала Астахова, строительная готовность объекта достигла 77%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в них задействованы более 50 человек и три единицы спецтехники. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада, кровельные работы, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к школе территории.

В рамках ремонта для учеников закупят современную мебель и оборудование, его завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.