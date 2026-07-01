В колледжах Подмосковья демонстрационный экзамен сдали более 22 тыс. выпускников

В колледжах Подмосковья демонстрационный экзамен в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) сдали более 22 тыс. выпускников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ходе экзамена 18,7 тыс. ребят прошли аттестацию профильного уровня, около 4 тыс. — базового уровня. На «отлично» экзамен сдали порядка 9 тыс. выпускников.

Качество выполнения заданий оценивали более 2,4 тыс. экспертов. По итогам экзамена выпускники, успешно прошедшие испытание, получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.