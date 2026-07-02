В Красногорске на 75% завершили капремонт учебного корпуса колледжа

На улице Речная, 7а в городском округе Красногорск продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа», стройготовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2026 году. Строители подрядной организации ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт фасада, монтаж инженерных коммуникаций, работы по благоустройству прилегающей территории.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем заменят двери, оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, возведут внутренние перегородки, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.