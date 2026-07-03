В Краснозаводске завершат капремонт ДК «Радуга»

В Краснозаводске Сергиево-Посадского округа завершается капитальный ремонт Дома культуры «Радуга», строители ведут пусконаладку инженерных сетей, сборку и расстановку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, открыть учреждение планируют в сентябре 2026 года.

Подрядчик завершил основные строительно-монтажные работы. В здании ДК 1967 года постройки провели фасадные и кровельные работы, восстановили мозаичное панно, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провели отделку во всех внутренних помещениях, благоустройство прилегающей территории. В ведомстве добавили, что до этого подрядчик допустил срыв сроков производства работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.