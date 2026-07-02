В Лесном Городке завершилось строительство дома на 156 квартир

В Лесном Городке Одинцовского округа завершилось строительство нового многоквартирного дома в составе ЖК «Олива». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Семиэтажный дом рассчитан на 156 квартир. Он расположен в пешей доступности от станции МЦД-4 «Лесной Городок». В здании предусмотрены встроенные нежилые помещения для открытия магазинов, кафе и предприятий сферы услуг.

Инспекторы Главгосстройнадзора региона провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Подольске поздравил новоселов, переезжающих из аварийных домов в новостройку.