В Лесном Городке завершилось строительство дома на 156 квартир
Новый дом рядом построили в ЖК «Олива» в Лесном Городке
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Лесном Городке Одинцовского округа завершилось строительство нового многоквартирного дома в составе ЖК «Олива». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Семиэтажный дом рассчитан на 156 квартир. Он расположен в пешей доступности от станции МЦД-4 «Лесной Городок». В здании предусмотрены встроенные нежилые помещения для открытия магазинов, кафе и предприятий сферы услуг.
Инспекторы Главгосстройнадзора региона провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Подольске поздравил новоселов, переезжающих из аварийных домов в новостройку.