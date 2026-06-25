В медорганизациях Подмосковья запустили тяжелое медоборудование на 1,4 млрд рублей

С начала 2026 года в подмосковных медучреждениях запустили 11 единиц тяжелого медицинского оборудования — четыре МРТ, пять КТ, флюорограф и рентген-аппарат, на их закупку направили более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новая медтехника позволяет сделать диагностику более качественной и доступной для жителей Подмосковья», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Его ввели в эксплуатацию в больницах в Ступино, Мытищах, Реутове, Коломне, Чехове, Королеве и Люберцах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Технику будут использовать для диагностики широкого спектра заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые, неврологические и болезни органов дыхания, исследования можно будет пройти бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.