В Московской области 320 образовательных организаций внедряют бережливые технологии

В Московской области активно развивается внедрение бережливых технологий в сфере образования: в 2026 году к этой работе подключились 320 образовательных организаций. Учебные заведения нацелены на совершенствование повседневных процессов — от упорядочивания документооборота и отчетности до улучшения навигации в зданиях, выстраивания партнерских связей и других аспектов, напрямую влияющих на результативность работы учреждений. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Ключевую роль в методической поддержке региона играет ФИЦТО. Специалисты центра регулярно проводят рабочие встречи и стратегические сессии, помогая школам и колледжам осваивать инструменты повышения эффективности. Одна из таких сессий состоялась 9 июня.

Ее участники не только изучили специфику образовательной системы Подмосковья, но и детально разобрали практические способы роста производительности труда, способы вывода учреждений из зон непроизводительности, а также механизмы распространения уже доказавших свою результативность решений. В рамках встречи представили анализ производительности труда в образовательных организациях региона и обозначили приоритетные направления работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.