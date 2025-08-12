В Московской области донорами впервые стали еще почти 10 тыс. жителей

С начала 2025 года в Подмосковье донорами впервые стали почти 10 тыс. человек, сдать кровь и ее компоненты в регионе можно в учреждениях службы крови, а также на выездных донорских акциях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье активно развивается донорское движение. Это люди с активной жизненной позицией и желанием помочь тем, кто попал в беду», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, кровь помогает спасти пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями и не только. Ее могут сдать совершеннолетние жители, у которых нет противопоказаний к донорству, после прохождения медосмотра. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови области можно на сайте.

