В Московской области провели 80 аукционов по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе в период в Подмосковье провели 80 аукционов по земельно-имущественным торгам, в среднем в предпраздничный период проходило по 20 аукционов в день. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Участниками торков стали 224 человека, в среднем на каждый выставленный объект претендовало 2,8 участника. Так, например, за аренду земельного участка под индивидуальное строительство в Богородском округе боролись 21 претендент. Победителем стал тот, кто смог предложить самую высокую цену.

Напомним, что подобрать участок для загородной жизни или помещение для бизнеса можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.