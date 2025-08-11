В Московской области расширенный неонатальный скрининг прошли почти 40 тыс. новорожденных детей

Сначала 2025 года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли почти 39 тыс. новорожденных, у 76 из них врачи выявили генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такая ранняя диагностика заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения у узкопрофильных специалистов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг включает в себя исследования на 36 генетических болезней, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и другие. Его проводят в первые дни жизни детей путем забора крови из пятки. Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

