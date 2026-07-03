В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 3 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 4 июля, на большей части территории региона спрогнозировали I класс пожарной опасности, в воскресенье, 5 июля, — II класс. Температура воздуха днем в этот период составит +19-26 градусов, ночью — +15-21. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.