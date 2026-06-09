В Московской области стартовала неделя донорства

В Подмосковье запустили неделю донорства, приуроченную ко Всемирному дню донора крови, который отмечают 14 июня. Присоединиться к акции можно вплоть до праздничной даты. Проект реализуют «Волонтеры Подмосковья» вместе с Министерством здравоохранения региона при содействии Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Донорская кровь жизненно важна для многих пациентов: она требуется тем, кто восстанавливается после серьезных травм и хирургических вмешательств, помогает женщинам в родах, а также необходима людям с онкологией и болезнями крови. Как подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, поддержание стабильного запаса компонентов крови в медучреждениях — задача первостепенной важности, и каждый доброволец вносит значимый вклад в спасение человеческих жизней.

Сдать кровь можно в разных уголках Подмосковья. Акция охватывает стационарные пункты в Подольске, Орехове‐Зуеве, Щелкове, Воскресенске и Наро‐Фоминске, а также мобильные площадки, развернутые в Дубне, Истре, Лобне, Балашихе и Люберцах. Все адреса, а также подробные рекомендации по подготовке к донации и список противопоказаний размещены на официальной платформе «Волонтеров Подмосковья». К участию приглашают совершеннолетних граждан — тех, кому исполнилось 18 лет.

Волонтерский корпус взял на себя заботу о комфорте доноров: в каждом пункте работает команда активистов, которая сопровождает людей на всех этапах — от регистрации и проверки записи до помощи с ориентацией в мобильном комплексе. По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, уже в первый день акции свыше 500 человек сдали почти 270 л цельной крови.

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