В Московской области в этом году заготовили почти 50 тонн донорской крови и ее компонентов

С начала 2025 года в Подмосковье заготовили 48,9 тонны крови и ее компонентов – на 2,4 тонны больше показателя прошлого года, сдать кровь можно в Московском областном центре крови, его филиалах, а также на донорских акциях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно, что Подмосковье, благодаря донорам, полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Заготовленную кровь специалисты применяют для того, чтобы спасти пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами и не только.

Центр крови принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Найти полный список учреждений Службы крови можно здесь.

