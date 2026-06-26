В Московской области закрыли около 100 нелегальных шиномонтажей
Порядка 100 незаконных автосервисов закрыли в Подмосковье
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье закрыли порядка 100 нелегальных шиномонтажей. О работе земельного контроля рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
В рамках проверок выявили 535 случаев использования земельных участков не по назначению.
«В результате проведенной работы 200 земельных участков были освобождены от нарушений нецелевого использования: 97 шиномонтажей были закрыты, 103 участка были приведены в соответствие с видом разрешенного использования», — сообщил глава министерства Алексей Натаров.
Больше всего шиномонтажей закрыли в Солнечногорске, Щелково и Ступино — 8, 7 и 6 соответственно.
Наибольшее участков привели в соответствие с видом разрешенного использования в Щелково, Орехово-Зуево и Балашихе — 9, 7 и 6 соответственно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности.