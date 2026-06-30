В Орехово-Зуеве состоялся очередной забег «Клязьма RUN»

В Орехово-Зуеве в шестой раз состоялся инклюзивный забег «Клязьма RUN», в нем приняли участие 150 человек — дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных семей, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети участников специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Запуская совместный конкурс с Фондом президентских грантов, мы хотели поддержать некоммерческие организации, которые делают важные и добрые дела, заботятся о тех, кто в этом больше всего нуждается», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники пробежали один километр без учета хронометража, поэтому в мероприятии не было проигравших. На финише каждый получил памятную медаль и подарок. Забег организовал благотворительный фонд «Одна любовь» при поддержке министерства. Швелидзе подчеркнула, что проекты фонда ш есть лет подряд собирают людей вокруг простых и важных ценностей: дружбы, движения, заботы друг о друге.

Торжественное открытие забега посетил трехкратный чемпион мира, паравелогонщик Алексей Обыденнов. Он поприветствовал участников и пожелал им уверенности, новых достижений и ярких спортивных побед. Мероприятие сопровождали волонтеры Подмосковья - представители Шатуры, Павловского Посада, Воскресенска, Бронниц и Орехово-Зуева. Они организовали творческие мастер-классы, поддерживали участников на дистанции и сами пробежали километр вместе с ними.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.