В Орехово-Зуеве уже на 70% отремонтировали Дрезненскую школу №1. Открыть обновленное учреждение планируется в сентябре текущего года, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в Дрезне в рамках госпрограммы. Здесь ремонтируют второй корпус СОШ №1 площадью 3,6 тыс. кв. м. На площадке трудятся более 70 строителей, задействовано 5 единиц техники.

Сейчас проводятся отделочные работы, монтаж инженерных систем, ведется облицовка фасада керамогранитом, обустраиваются входные группы, благоустраивается прилегающая территория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школа №16 в Орехово-Зуеве откроется после капитального ремонта в 2026 году.