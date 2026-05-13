Андрей Воробьев: школа №16 в Орехово-Зуево откроется после капитального ремонта в 2026 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в школе №16 в Орехово-Зуево. Открыть обновленное учреждение планируется в 2026 году.

«В Орехово-Зуево новые школы после капремонта открываются не только в самом городе, но и в малых населенных пунктах округа. Сейчас в работе 4, а также колледж. К капремонту основного корпуса СОШ №16 мы приступили осенью прошлого года. И уже 1 сентября она должна быть готова к приему учеников», — сказал губернатор.

Основное здание школы было построено более 50 лет назад. Учреждение не справлялось с нагрузкой, и в 2021 году была открыта пристройка на 300 мест для начальной школы. Это позволило ликвидировать вторую смену. В 2025-м начали ремонтировать основной корпус.

«Нам не только меняют фасад, но и коммуникации, кровлю, будет полностью новое наполнение. Сюда пойдут ребята основной и старшей школы. Здесь будет большой спортивный зал, актовый зал для проведения концертов, фестивалей, смотров, который мы очень ждем, появится современное оборудование, специализированные кабинеты биологии, химии, физики и информатики», — рассказала директор школы Ольга Глазнева.

Работы выполнены наполовину. На площадке работают около 70 человек. В школе обустроят коворкинг-зону с библиотекой, центр детских инициатив и медиацентр.

За 5 лет в рамках президентской программы в округе капитально отремонтировали 16 образовательных учреждений. Сейчас работы ведутся в школе №20 им. Н.З. Бирюкова, во втором корпусе Дрезненской школы №1 и в СОШ №10 в Кабаново. Их сдадут в текущем году.

Также в округе обновят учебный корпус и мастерские Орехово-Зуевского техникума в Ликино-Дулево. В 2027 году возведут пристройку на 550 мест к Ликино-Дулевскому лицею.

Кроме того, в 2027-м завершится капремонт ФОКа спортивного корпуса №1 спортшколы «Феникс» и откроется стадион «Русич».

