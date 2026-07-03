В Павловском Посаде работники Мособлводоканала выходили двух бельчат

Специалисты Мособлводоканала в Павловском Посаде спасли и выходили двух бельчат. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Животных обнаружили на территории базы предприятия. Работники решили приютить детенышей. Теперь у бельчат есть свой график ухода и свои кормильцы. Животные уже осмелели и узнают своих спасителей.

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, что подмосковный спасатель приютил котенка, который чуть не сгорел во время пожара в Дзержинском.