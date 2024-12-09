Спасатель из Подмосковья приютил котенка, который чуть не сгорел во время пожара в Дзержинском

Начальник ПСЧ №303 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Агранат приютил котенка, которого спасли во время ликвидации пожара в Дзержинском. Возгорание произошло на складе макулатуры.

Общая площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. Спустя восемь часов работы по ликвидации возгорания пожарные услышали тихое мяуканье в задымленной зоне. Специалисты провели повторную разведку и нашли котенка.

Животное эвакуировали, после чего начальник части решил забрать его. Дмитрий отвез котенка в ветеринарную клинику. Там подтвердили, что пушистый полностью здоров.