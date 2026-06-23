В Подмосковье четыре выпускника набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

В Подмосковье четыре выпускника набрали 300 баллов по трем предметам по итогам ЕГЭ. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Обладателями 300 баллов стали ребята из Балашихи, Королева, Павловского Посада и Сергиева Посада. Так, Артем Тандура из Гимназии № 9 Королева, Анастасия Леденкова из школы № 3 Балашихи и Алексей Майоров из «Лицея» Павловского Посада набрали максимальные баллы по русскому языку, профильной математике и физике. Полина Федякина из Гимназии № 5 им. Героя Советского Союза А. И. Алексеева Сергиева Посада получила 300 баллов по русскому языку, химии и физике.

«Сейчас у нас в Подмосковье 707 выпускников со стобалльными результатами, из них 56 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В 2025 году стобалльниками стали 669 выпускников, 200 баллов набрали 29 человек, 300 баллов получили два выпускника.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с выпускниками школ региона возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.