С начала 2026 года в Подмосковье детям провели более 635 тыс. телемедицинских консультаций, что составляет почти 27% от общего числа онлайн-приемов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицина позволяет сделать медицинскую помощь для детей более доступной и комфортной. Родителям не нужно лишний раз посещать поликлинику вместе с ребенком, если вопрос можно решить дистанционно», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках таких консультаций можно обсудить с врачом результаты анализов и исследований, скорректировать лечение или получить рекомендации после очного приема. Специалист оценит динамику состояния ребенка, расшифрует результаты исследований, даст рекомендации по дальнейшему лечению и не только. Записаться на онлайн-прием можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.