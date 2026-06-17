В Подмосковье дорожники отремонтировали ограждения в девяти округах

За неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных на 10 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Гагарина в Жуковском, улице Советской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, улице Ильича в Ногинске, улице Батарейной в Лобне, улице Московской во Фрязине. Кроме того, ремонт провели в Раменском округе: на улице Луговой в деревне Осеченки и на улице Гагарина в деревне Кузнецово. Ограждения также восстановили на 35-м км Волоколамского шоссе под Истрой, 56-м Каширского шоссе в Домодедово и улице Восточной в поселке городского типа Тучково Рузского округа.

В ведомстве уточнили, что такие ограждения устанавливают в целях повышения безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.