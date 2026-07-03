В Подмосковье ИИ помог выявить более 1,5 тыс. нарушителей парковки

Искусственный интеллект помогает выявлять нарушения в парковке автомобилей в Подмосковье через камеры системы «Безопасный регион», в результаты было зафиксировано более 1,5 тыс. систематических нарушений правил парковок, эвакуировано 862 автомобиля — общая сумма штрафов превысила 1,9 млн рублей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что нейросеть каждый час делает снимки дорог и ищет машины в запрещенных для парковки зонах. Если через 30 минут автомобиль не уехал, нарушение фиксируется и передается в ЦУР. После этого данные проходят проверку в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и поступают инспекторам управления регионального административно‑транспортного контроля.

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