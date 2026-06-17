В Подмосковье на торги выставили еще почти 120 объектов

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставили 113 объектов: 51 земельный участок в аренду, 55 земельных участков на продажу, пять нежилых помещений в аренду и два нежилых помещения на продажу. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности на торгах в регионе выставлено более 2 тыс. лотов, земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, например, в Орехово-Зуевском округе сдается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью почти восемь соток, начальная цена – 264 499, 36 руб/год. Срок аренды 20 лет.

Кроме того, предложения выставляются и для бизнеса, например, в Коломне сдается в аренду земельный участок под магазины. Для победы в аукционе нужно предложить наиболее высокую цену среди участников.

Напомним, что подобрать участок или недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.